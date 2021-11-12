Энес Кантер: в НБА меня настоятельно попросили снять кроссовки с надписью «Свободу Тибету»

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, что его хотели отстранить от матчей НБА за политические высказывания о властях Китая.
«Это было перед одним из матчей. Я пришёл на арену в кроссовках с надписью «Свободу Тибету». Меня встретили два человека, представители НБА, и настоятельно попросили снять эти кроссовки.
Я ответил: «Есть такое правило, что мне запрещено наносить любые надписи на свои кроссовки? Если такое правило существует и я его нарушаю, то я готов выполнить вашу просьбу. Если такого правила нет, то я не буду снимать кроссовки. У меня есть право голоса, право высказывать своё мнение, если хотите оштрафовать меня за это – пожалуйста».
Они сказали, что речь идёт не о штрафе, а о том, что меня могут отстранить от участия в игре. Позже, в перерыве матча, они подошли ко мне и принесли извинения.
Я высказываюсь по поводу несправедливости в Китае, после чего матчи «Селтикс» начинают запрещать на китайском телевидении. Понимаю, это большая политика. Но я не занимаюсь политикой. Я просто пытаюсь защитить право людей на свободу и справедливость. Чего бы мне это ни стоило», – приводит слова Кантера CNN.
Ранее Кантер назвал главу Китая Си Цзиньпиня «кровавым диктатором» за ущемление уйгуров и населения Тибета, а также критиковал компанию Nike за отсутствие позиции по этому вопросу.
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