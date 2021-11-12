Игрок НБА с контрактом на $ 91,7 млн не собирается играть в этом сезоне

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл не планирует выступать в НБА в нынешнем сезоне, сообщает Bleacher Report.
По информации инсайдера Эдриана Войнаровски, Уолл не собирается играть за «Рокетс» в нынешнем сезоне, однако наиболее вероятным развитием событий является то, что Уолл вообще не будет выступать в НБА до конца розыгрыша регулярного чемпионата и, соответственно, в плей-офф. Причиной этого является то, что стоимость его контракта слишком высока, и нет клубов, которые были бы заинтересованы в его обмене.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» не собирается выкупать контракт Уолла на два года и $ 91,7 млн. «Рокетс» придётся отдать ценные активы для сброса контракта Уолла, ценность которого на рынке считается отрицательной.
Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
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