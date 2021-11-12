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«Зенит» уверенно обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

«Зенит» уверенно обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
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Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл греческий «Олимпиакос» в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:78.

Хозяевам паркета удалось захватить инициативу в матче уже в первой четверти, по итогам которой «Зенит» повёл с разницей в три очка — 25:22 Во второй четверти ситуация на паркете не изменилась — санкт-петербургскому клубу удалось увеличить преимущество до шести очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 49:43 в пользу «Зенита».

Однако уже в третьей четверти «Олимпиакосу» удалось практически полностью нивелировать отставание, позволив хозяевам площадки набрать только девять очков против 14 у себя. Решающей в матче стала четвёртая десятиминутка, в которой «Зенит» оказался сильнее соперников. Итоговый счёт встречи — 84:78 в пользу «Зенита».

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2021, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
84 : 78
Олимпиакос
Пирей, Греция
Зенит: Фрэнкамп - 16, Бэрон - 14, Кузминскас - 12, Лойд - 12, Мики - 7, Понитка - 7, Пойтресс - 6, Захаров - 5, Зубков - 3, Гудайтис - 2, Вольхин, Карасёв
Олимпиакос: Уолкап - 17, Слукас - 13, Фалль - 13, Дорси - 11, Мартин - 7, Везенков - 5, Ларенцакис - 5, Жан-Шарль - 2, Маккиссик - 2, Принтезис - 2, Папаниколау - 1, Лунцис

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 16 очков. В составе гостей отличился Томас Уолкап, записавший на свой счёт 17 очков.

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