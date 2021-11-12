«Зенит» уверенно обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл греческий «Олимпиакос» в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:78.
Хозяевам паркета удалось захватить инициативу в матче уже в первой четверти, по итогам которой «Зенит» повёл с разницей в три очка — 25:22 Во второй четверти ситуация на паркете не изменилась — санкт-петербургскому клубу удалось увеличить преимущество до шести очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 49:43 в пользу «Зенита».
Однако уже в третьей четверти «Олимпиакосу» удалось практически полностью нивелировать отставание, позволив хозяевам площадки набрать только девять очков против 14 у себя. Решающей в матче стала четвёртая десятиминутка, в которой «Зенит» оказался сильнее соперников. Итоговый счёт встречи — 84:78 в пользу «Зенита».
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 16 очков. В составе гостей отличился Томас Уолкап, записавший на свой счёт 17 очков.
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