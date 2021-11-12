Хавьер Паскуаль прокомментировал третью подряд победу «Зенита» в Евролиге
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (84:78), в котором его команда добыла третью подряд победу. «Зенит» с результатом 6-3 занимает седьмое место в турнирной таблице.
«Мы рады тому, как провели сегодня матч. Нам удалось достичь важной и трудной победы против одной из лучших команд в Евролиге. Считаю, что мои игроки сегодня заслужили эту победу. Мы провели хороший матч как в защите, так и в нападении. Лишь в третьей четверти мы были немного не на своём уровне – совершили 7 потерь, хотя за весь матч у нас их всего 11. В остальном сегодня мы показали хороший баскетбол», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита»
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