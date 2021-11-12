Дэмьен Лиллард: изменения в правилах НБА неприемлемы

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, как относится к изменениям в правилах НБА. После реформы правил резко сократилось количество штрафных бросков.
«То, как теперь идёт игра — неприемлемо. Я не хочу вдаваться в подробности, но объяснения просто дерьмовые. Я не чувствую, что изменения в правилах серьёзно влияют на меня, потому что я не обманываю судей и не фокусничаю. Но то, что происходит — просто недопустимо», — цитирует Лилларда Fadeaway World.
Напомним, арбитров обучили выявлять и применять правила против неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с защитником.
Список приёмов, с которыми лига намерена бороться:
– Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;
– Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;
– Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.
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