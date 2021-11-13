«Монако» разгромил «Баварию», «Реал» нанёс «Жальгирису» девятое поражение кряду

Мадридский «Реал» одержал победу над литовским «Жальгирисом» в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 95:82. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 15очков. В составе «Жальгириса» 14 очков на свой счёт записал Тайлер Кавано.

В другом матче игрового дня «Монако» на домашнем паркете переиграл мюнхенскую «Баварию». Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу хозяев площадки. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 18 очков. По 16 очков набрали Данило Анджушич и Дуэйн Бэйкон.

В составе мюнхенской команды 15 очков набрал Владимир Лучич.