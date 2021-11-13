«Монако» разгромил «Баварию», «Реал» нанёс «Жальгирису» девятое поражение кряду
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Мадридский «Реал» одержал победу над литовским «Жальгирисом» в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 95:82. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 15очков. В составе «Жальгириса» 14 очков на свой счёт записал Тайлер Кавано.
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2021, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
95 : 82
Жальгирис
Каунас, Литва
Реал Мадрид: Ябуселе - 15, Льюль - 13, Пуарье - 12, Эртель - 12, Тавареш - 10, Фернандес - 10, Ханга - 10, Цаликис-Вукчевич - 7, Козёр - 4, Абальде - 2, Нуньес, Тэйлор
Жальгирис: Кавано - 14, Гиффей - 12, Лекавичюс - 12, Блажевич - 10, Уэбстер - 8, Стрелниекс - 7, Зоран Драгич - 6, Милакнис - 6, Улановас - 5, Кальнетис - 2, Лукошюнас
В другом матче игрового дня «Монако» на домашнем паркете переиграл мюнхенскую «Баварию». Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу хозяев площадки. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 18 очков. По 16 очков набрали Данило Анджушич и Дуэйн Бэйкон.
В составе мюнхенской команды 15 очков набрал Владимир Лучич.
Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2021, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
94 : 71
Бавария
Мюнхен, Германия
Монако: Джеймс - 18, Анджушич - 16, Бэйкон - 16, Вестерманн - 13, Томас - 13, Холл - 7, Мотеюнас - 6, Ли - 3, Диалло - 2, Бутсиэль, Мотум, Уаттара
Бавария: Лучич - 15, Хантер - 14, Рабит - 10, Томас - 10, Уолден - 7, Уэйлер-Бэбб - 6, Хиллиард - 5, Шиллинг - 2, Ярамаз - 2, Джедович, Джордж, Обст
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