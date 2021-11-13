«Бостон» в овертайме победил «Милуоки», «Бруклин» обыграл «Пеликанс»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев паркета в овертайме – 122:113.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс немецкий защитник Деннис Шрёдер, набравший 38 очков и совершивший 8 подборов и 3 передачи. В составе «Милуоки» наиболее результативным стал форвард Бобби Портис – 22 очка, 6 подборов и 2 передачи.

В других матчах игрового дня «Шарлотт Хорнетс» дома победил «Нью-Йорк Никс» (104:96), «Кливленд Кавальерс» на своём паркете разгромил «Детройт Пистонс» (98:78), «Мемфис Гриззлиз» разгромно проиграл «Финикс Санз» (94:119), «Бруклин» победил на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:112) благодаря дабл-даблу Джеймса Хардена (37 очков, 5 подборов и 12 передач), а «Хьюстон Рокетс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (92:104).