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«Бостон» в овертайме победил «Милуоки», «Бруклин» обыграл «Пеликанс»

«Бостон» в овертайме победил «Милуоки», «Бруклин» обыграл «Пеликанс»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев паркета в овертайме – 122:113.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс немецкий защитник Деннис Шрёдер, набравший 38 очков и совершивший 8 подборов и 3 передачи. В составе «Милуоки» наиболее результативным стал форвард Бобби Портис – 22 очка, 6 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 113
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Шрёдер - 38, Тейтум - 27, Смарт - 19, Уильямс - 12, Хорфорд - 9, Ричардсон - 8, Уильямс - 4, Несмит - 3, Лэнгфорд - 2, Браун, Кантер, Паркер, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Милуоки Бакс: Портис - 22, Аллен - 21, Холидэй - 17, Хилл - 16, Коннотон - 15, Нвора - 11, Адетокунбо - 6, Худ - 3, Оджелей - 2, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Миддлтон, Робинсон

В других матчах игрового дня «Шарлотт Хорнетс» дома победил «Нью-Йорк Никс» (104:96), «Кливленд Кавальерс» на своём паркете разгромил «Детройт Пистонс» (98:78), «Мемфис Гриззлиз» разгромно проиграл «Финикс Санз» (94:119), «Бруклин» победил на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:112) благодаря дабл-даблу Джеймса Хардена (37 очков, 5 подборов и 12 передач), а «Хьюстон Рокетс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (92:104).

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 96
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Хэйворд - 22, Розир - 18, Болл - 12, Убре - 12, Пламли - 6, Макдэниелс - 5, Ричардс - 5, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Мартин, Смит, Тор
Нью-Йорк Никс: Уокер - 26, Бёркс - 15, Робинсон - 11, Рэндл - 10, Куикли - 9, Роуз - 8, Топпин - 7, Фурнье - 5, Гибсон - 3, Барретт - 2, Гримс, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден, Симс
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 78
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 21, Осман - 17, Мобли - 16, Аллен - 11, Окоро - 9, Уиндлер - 8, Рубио - 5, Валентайн - 3, Пэнгос - 3, Уэйд - 3, Фалль - 2, Дэвис, Лав, Маркканен, Нембхард, Секстон, Стивенс
Детройт Пистонс: Грант - 16, Джексон - 12, Джексон - 11, Каннингем - 9, Джозеф - 7, Гарза - 5, Макгрудер - 5, Хейз - 5, Бей - 4, Лайлз - 2, Стюарт - 2, Диалло, Ли, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
94 : 119
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Джексон - 19, Бейн - 9, Кларк - 8, Джонс - 7, Адамс - 5, Андерсон - 4, Кончар - 4, Мелтон - 3, Меррилл - 3, Альдама - 2, Тиллман - 2, Уильямс - 2, Брукс, Калвер, Пон, Тийе
Финикс Санз: Букер - 17, Краудер - 17, Пол - 15, Бриджес - 13, Джонсон - 12, Надер - 10, Пэйн - 10, Макги - 9, Камински - 8, Шамет - 8, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 20, Темпл - 17, Александер-Уолкер - 16, Грэм - 14, Харт - 13, Джонс - 11, Хэйс - 9, Мёрфи - 8, Льюис - 2, Саторански - 2, Альварадо, Ингрэм, Лозада, Маршалл, Уильямсон, Хоммс, Эрнангомес
Бруклин Нетс: Харден - 39, Дюрант - 28, Харрис - 24, Гриффин - 8, Олдридж - 7, Браун - 6, Картер - 6, Миллсэп - 2, Бембри, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Миллз, Томас, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
92 : 104
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Портер - 18, Тэйт - 14, Шенгюн - 12, Гордон - 11, Грин - 9, Тайс - 9, Вуд - 8, Мартин - 6, Хаус - 5, Брукс, Гаруба, Кристофер, Мэтьюз, Нваба, Никс, Огастин, Уолл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 20, Макколлум - 17, Литтл - 13, Нуркич - 12, Зеллер - 9, Нэнс - 9, Саймонс - 8, Пауэлл - 7, Ковингтон - 6, Снелл - 3, Блевинс, Браун, Маклемор, Смит, Уотфорд, Эллеби
Комментарии
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