«Лейкерс» разгромно проиграли команде с серией из 6 поражений и опустились в зону плей-ин

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:83, благодаря чему им удалось прервать серию из шести поражений кряду.
Наиболее значимый вклад в победу «Миннесоты» внёс центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. В составе «Лейкерс» лучшая результативность у Энтони Дэвиса – 22 очка, 8 подборов и 2 передачи.
Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» (7-6) опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота Тимбервулвз» (4-7) – на 12-м.
В следующем матче «Лейкерс» примут «Сан-Антонио Спёрс», а «Миннесота» сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».
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