Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» разгромно проиграли команде с серией из 6 поражений и опустились в зону плей-ин

«Лейкерс» разгромно проиграли команде с серией из 6 поражений и опустились в зону плей-ин
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:83, благодаря чему им удалось прервать серию из шести поражений кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Миннесоты» внёс центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. В составе «Лейкерс» лучшая результативность у Энтони Дэвиса – 22 очка, 8 подборов и 2 передачи.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» (7-6) опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота Тимбервулвз» (4-7) – на 12-м.

В следующем матче «Лейкерс» примут «Сан-Антонио Спёрс», а «Миннесота» сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
83 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 22, Уэстбрук - 20, Ховард - 9, Монк - 7, Рондо - 7, Эллингтон - 6, Брэдли - 5, Думбуйа - 4, Энтони - 3, Ариза, Бэйзмор, Джеймс, Джордан, Нанн, Ривз, Хафф, Хортон-Такер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Расселл - 22, Рид - 12, Беверли - 11, Макдэниелс - 9, Эдвардс - 9, Бисли - 5, Вандербилт - 4, Найт - 2, Ноуэлл - 2, Окоги - 2, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Принс, Райт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021