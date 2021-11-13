«Лейкерс» разгромно проиграли команде с серией из 6 поражений и опустились в зону плей-ин

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:83, благодаря чему им удалось прервать серию из шести поражений кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Миннесоты» внёс центровой Карл-Энтони Таунс, на счету которого 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. В составе «Лейкерс» лучшая результативность у Энтони Дэвиса – 22 очка, 8 подборов и 2 передачи.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» (7-6) опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота Тимбервулвз» (4-7) – на 12-м.

В следующем матче «Лейкерс» примут «Сан-Антонио Спёрс», а «Миннесота» сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».