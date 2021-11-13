Защитник «Торонто» наказан за исполнение танца Сэма Касселла

Защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит оштрафован на $ 15 тыс. за непристойный жест в отношении соперника, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».



Ванвлит после важного попадания в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (115:109) исполнил популярный танец бывшего баскетболиста Сэма Касселла. При этом этом сам Касселл находился на скамейке запасных «Сиксерс» в качестве ассистента главного тренера Дока Риверса.

После матча Ванвлит подошёл к Касселлу, который не предъявил претензий защитнику «Торонто», и поприветствовал его. Однако НБА посчитала, что действия Ванвлита являются неуважительными в отношении тренера соперников, и применила штрафные санкции.

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