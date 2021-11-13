Определён MVP 9-го тура Евролиги

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич стал MVP 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Басконией» (93:67) Миротич записал себе в актив 25 очков (4/4 двухочковых, 4/4 трёхочковых, 5/6 штрафных) и 8 подборов при рейтинге эффективности 37 баллов. Миротич повторил рекорд карьеры по индексу полезности всего за 18 минут игрового времени и в седьмой раз за карьеру был признан MVP тура.
В пятёрку лучших игроков 9-го тура также вошли центровой «Басконии» Стивен Эноч (35 баллов), разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич (28 баллов), форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич (27 баллов) и центровой «Маккаби» Анте Жижич (26 баллов).
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