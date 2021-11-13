Энтони Дэвис: чемпионская команда? Сейчас это не про «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил уровень выступлений калифорнийского клуба в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА.



«С такой игрой нам не выиграть титул. Нам нужно стать лучше. Нужно решить, кто мы. Чемпионская команда? Сейчас это не про «Лейкерс», — цитирует Дэвиса ESPN.



Накануне на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:83, благодаря чему им удалось прервать серию из шести поражений кряду.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» (7-6) опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота Тимбервулвз» (4-7) – на 12-м.