Энтони Дэвис: чемпионская команда? Сейчас это не про «Лейкерс»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил уровень выступлений калифорнийского клуба в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА.
«С такой игрой нам не выиграть титул. Нам нужно стать лучше. Нужно решить, кто мы. Чемпионская команда? Сейчас это не про «Лейкерс», — цитирует Дэвиса ESPN.
Накануне на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:83, благодаря чему им удалось прервать серию из шести поражений кряду.
Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» (7-6) опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота Тимбервулвз» (4-7) – на 12-м.
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