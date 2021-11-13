Скотти Пиппен: «Чикаго» выиграл 6 титулов не благодаря, а вопреки действиям Джордана

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в очередной раз сделал выпад в сторону бывшего партнёра по команде, легендарного Майкла Джордана.
«Майкл ошибался. Мы выиграли шесть титулов не потому что Джордан набросился на ребят. Мы победили, несмотря на то, как Майкл обращался с партнёрами по команде. Мы выиграли, потому что играли в командный баскетбол, чего не было в мои первые два сезона, когда Даг Коллинз был нашим тренером. Что было особенным в игре за „Чикаго“ — это дух товарищества, который мы смогли установить, а не то, что мы были счастливы, находясь в одной команде с несравненным Макйлом Джорданом.
Я был намного лучшим партнёром по команде, чем Майкл. Спросите любого, кто играл с нами вместе. Я всегда был рядом, похлопывал партнёров по спине и ободрял их, особенно после того, как Майкл кого-то унижал по той или иной причине. Я помогал людям поверить в себя и перестать сомневаться в себе», — приводит слова Скотти Пиппена Fadeaway World.
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