Скотти Пиппен: Майкл Джордан разрушил баскетбол. Леброн — величайший в истории

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в очередной раз сделал выпад в сторону бывшего партнёра по команде, легендарного Майкла Джордана. По словам Пиппена, Джордан разрушил баскетбол в том виде, в котором он был в 80-е годы ХХ века.



«Я могу пойти дальше и сказать, что Майкл Джордан разрушил баскетбол. В 80-е годы на детских площадках все старались отдавать пасы, чтобы помочь команде. Это прекратилось в 90-е. Дети хотели быть как Майкл. Майкл не хотел отдавать пасы, не хотел делать подборы в защите или защищать лучшего игрока. Он хотел, чтобы для него делали всё. Вот почему я всегда считал, что Леброн Джеймс — величайший игрок в истории баскетбола. Он олицетворяет то, что должно быть в этой игре», — приводит слова Скотти Пиппена Fadeaway World.