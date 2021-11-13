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Скотти Пиппен: Майкл Джордан разрушил баскетбол. Леброн — величайший в истории

Скотти Пиппен: Майкл Джордан разрушил баскетбол. Леброн — величайший в истории
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Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в очередной раз сделал выпад в сторону бывшего партнёра по команде, легендарного Майкла Джордана. По словам Пиппена, Джордан разрушил баскетбол в том виде, в котором он был в 80-е годы ХХ века.

«Я могу пойти дальше и сказать, что Майкл Джордан разрушил баскетбол. В 80-е годы на детских площадках все старались отдавать пасы, чтобы помочь команде. Это прекратилось в 90-е. Дети хотели быть как Майкл. Майкл не хотел отдавать пасы, не хотел делать подборы в защите или защищать лучшего игрока. Он хотел, чтобы для него делали всё. Вот почему я всегда считал, что Леброн Джеймс — величайший игрок в истории баскетбола. Он олицетворяет то, что должно быть в этой игре», — приводит слова Скотти Пиппена Fadeaway World.

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