«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелёну-Гуру» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Зеленой-Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 98:90 в пользу краснодарского клуба.
Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой «Локомотив-Кубань» вышел вперёд на 7 очков — 28:21. Во второй десятиминутке краснодарцам удалось довести преимущество до двузначного — на большой перерыв команды ушли при счёте 57:42.
В третьей четверти польскому клуб удалось отыграть четыре очка отставания, а в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались поляки, однако хозяева паркета отыграли всего три очка, чего не хватило для того, чтобы претендовать даже на борьбу в матче. Итоговый счёт встречи — 98:90.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дариус Томпсон, набравший 17 очков. В составе «Зелёны-Гуры» 25 очков набрал Ярослав Зысковски.
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