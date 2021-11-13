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«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелёну-Гуру» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелёну-Гуру» в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Зеленой-Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 98:90 в пользу краснодарского клуба.

Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой «Локомотив-Кубань» вышел вперёд на 7 очков — 28:21. Во второй десятиминутке краснодарцам удалось довести преимущество до двузначного — на большой перерыв команды ушли при счёте 57:42.

В третьей четверти польскому клуб удалось отыграть четыре очка отставания, а в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались поляки, однако хозяева паркета отыграли всего три очка, чего не хватило для того, чтобы претендовать даже на борьбу в матче. Итоговый счёт встречи — 98:90.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 21:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
90 : 98
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зелёна-Гура: Зысковски - 25, Ненадич - 23, Фрейзер - 16, Брембли - 8, Мазурщак - 7, Апич - 6, Дево - 5, Konrad Szymanski, Жолниревич, Майер, Сулима
Локомотив-Кубань: Томпсон - 17, Макколум - 15, Ильницкий - 13, Уильямс - 13, Мартюк - 12, Кидд - 10, Мотли - 6, Емченко - 5, Щербенев - 4, Ведищев - 3, Елатонцев, Уиттингтон

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дариус Томпсон, набравший 17 очков. В составе «Зелёны-Гуры» 25 очков набрал Ярослав Зысковски.

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