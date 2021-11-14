Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Юта» уступила «Майами», «Индиана» обыграла «Филадельфию»

«Юта» уступила «Майами», «Индиана» обыграла «Филадельфию»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:105.

Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Хироу, который записал в свой актив 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился хорват Боян Богданович (26 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 118:113.

Самым результативным в составе победителей стал Джастин Холидэй, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тобиас Харрис, набравший 32 очка.

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:101.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
118 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Холидэй - 27, Тёрнер - 20, Сабонис - 18, Брогдон - 13, Мартин - 13, ЛеВерт - 12, Макконнелл - 8, Дуарте - 7, Битадзе, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Крэйг, Лэмб, Уонамэйкер, Уоррен
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 32, Макси - 24, Грин - 14, Драммонд - 11, Карри - 11, Коркмаз - 8, Милтон - 7, Ньянг - 6, Бэсси, Джо, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Тибулл, Хенри, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
105 : 111
Майами Хит
Майами
Юта Джаз: Богданович - 26, Кларксон - 25, Митчелл - 22, Гобер - 14, О'Нил - 7, Конли - 6, Инглс - 4, Пэскелл - 1, Азубуике, Батлер, Гэй, Они, Уайтсайд, Фиттс, Форрест, Хьюз
Майами Хит: Хироу - 27, Робинсон - 22, Лоури - 21, Адебайо - 13, Такер - 13, Мартин - 6, Дедмон - 4, Страс - 3, Винсент - 2, Батлер, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 21, Ингрэм - 19, Джонс - 17, Валанчюнас - 15, Грэм - 15, Мёрфи - 8, Саторански - 5, Харт - 5, Темпл - 4, Хэйс - 3, Альварадо, Лозада, Льюис, Маршалл, Уильямсон, Хоммс, Эрнангомес
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 23, Морант - 22, Адамс - 15, Бейн - 14, Андерсон - 13, Джексон - 4, Мелтон - 4, Уильямс - 4, Кларк - 2, Альдама, Джонс, Калвер, Кончар, Меррилл, Пон, Тийе, Тиллман
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021