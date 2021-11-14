«Юта» уступила «Майами», «Индиана» обыграла «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 111:105.



Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Хироу, который записал в свой актив 27 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился хорват Боян Богданович (26 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 118:113.



Самым результативным в составе победителей стал Джастин Холидэй, ему удалось набрать 27 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Тобиас Харрис, набравший 32 очка.



Также «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:101.