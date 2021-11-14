«Вашингтон» одолел «Орландо», «Бостон» уступил «Кливленду»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:92.



Самым результативным в составе победителей стал Спенсер Динвидди, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Коул Энтони (22 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 91:89.



Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Деннис Шрёдер, набравший 28 очков.

Также «Торонто Рэпторс» проиграл «Детройт Пистонс» со счётом 121:127. «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (129:102), добыв седьмую победу подряд.