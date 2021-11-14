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«Вашингтон» одолел «Орландо», «Бостон» уступил «Кливленду»

«Вашингтон» одолел «Орландо», «Бостон» уступил «Кливленду»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:92.

Самым результативным в составе победителей стал Спенсер Динвидди, который записал в свой актив 23 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Коул Энтони (22 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 91:89.

Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, ему удалось набрать 22 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Деннис Шрёдер, набравший 28 очков.

Также «Торонто Рэпторс» проиграл «Детройт Пистонс» со счётом 121:127. «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (129:102), добыв седьмую победу подряд.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 127
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 25, Трент-мл. - 23, Ануноби - 17, Горан Драгич - 16, Бэнтон - 12, Барнс - 11, Михайлюк - 7, Берч - 4, Флинн - 4, Буше - 2, Ачиува, Бонга, Ванвлит, Ватанабэ, Джонсон, Шампани
Детройт Пистонс: Грант - 24, Стюарт - 20, Бей - 16, Джексон - 15, Джексон - 14, Хейз - 13, Каннингем - 10, Лайлз - 8, Джозеф - 7, Гарза, Диалло, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Энтони - 22, Картер - 17, Бамба - 14, Вагнер - 8, Саггс - 8, Хэмптон - 8, Росс - 7, Океке - 6, Харрис - 2, Айзек, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц
Вашингтон Уизардс: Динвидди - 23, Харрелл - 20, Кузма - 17, Холидей - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Нето - 9, Авдия - 8, Гэффорд - 4, Гилл - 2, Бил, Брайант, Дав. Бертанс, Кисперт, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
91 : 89
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 22, Мобли - 19, Рубио - 16, Аллен - 11, Осман - 9, Валентайн - 6, Уэйд - 5, Окоро - 2, Уиндлер - 1, Дэвис, Лав, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Фалль
Бостон Селтикс: Шрёдер - 28, Тейтум - 21, Уильямс - 12, Уильямс - 11, Лэнгфорд - 5, Несмит - 4, Паркер - 4, Смарт - 2, Эрнангомес - 2, Браун, Кантер, Притчард, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хозер, Хорфорд
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