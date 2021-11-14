У тренера клуба НБА выявлен рак

Помощник главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Дэйв Йоргер будет вынужден покинуть команду, чтобы пройти курс лечения. Речь идёт о нескольких неделях. У специалиста выявлено онкологическое заболевание, поразившее голову и шею. Последние две недели он проходил лечение, совмещая его с профессиональной деятельностью.
«Мы обнаружили заболевание на ранней стадии, и мне очень повезло. Вероятность моего выздоровления составляет более 90 процентов, но страх всё равно присутствует. Мне предстоит лучевая и химиотерапия в разных городах страны. И чтобы продолжить лечение, я должен покинуть команду», – приводит слова Йоргера ESPN US.
Йоргер подчеркнул, что рассказал о своей проблеме в том числе для того, чтобы побудить других регулярно проверять здоровье, чтобы бороться с заболеваниями на ранней стадии.
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