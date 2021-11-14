Женская сборная России победила Данию в квалификации к Евробаскету-2023

Женская сборная России на домашнем паркете уверенно обыграла команду Дании во втором туре квалификации Евробаскета-2023. Встреча завершилась со счётом 77:57 в пользу наших соотечественниц. Это вторая подряд победа россиянок, ранее они уверенно разобрались с командой Дании (85:64).



Самыми результативными в составе сборной России стали Дарья Репникова и Анастасия Шилова, набравшие по 12 очков.



В следующем туре россиянки встретятся с командой Австрии, сборная Черногории сыграет с Данией. Согласно регламенту, команды в каждой группе проведут двухкруговые турниры в течение трёх традиционных «окон»: в ноябре этого года, в ноябре следующего и в феврале 2023-го. В финальный турнир Евробаскета-2023 выходят победители групп плюс четыре лучшие команды из 10-ти, занявшие вторые места.