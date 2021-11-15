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«Портленд» уступил «Денверу», «Чикаго» победил «Клипперс»

«Портленд» уступил «Денверу», «Чикаго» победил «Клипперс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 124:95.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который записал в свой актив 28 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Си Джей Макколлум (21 очко).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 100:90.

Самым результативными в составе победителей стал Демар Дерозан, ему удалось набрать 35 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Пол Джордж, набравший 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 100
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Бледсо - 21, Джексон - 13, Мэнн - 8, Хартенштайн - 7, Батюм - 5, Кеннард - 5, Зубац - 4, Бостон, Джонсон, Ибака, Коффи, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Уинслоу
Чикаго Буллз: Дерозан - 35, Лавин - 29, Болл - 10, Грин - 9, Карузо - 7, Брэдли - 4, Досунму - 4, Джонс - 2, Браун, Вучевич, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 95
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Хиланд - 18, Моррис - 15, Кампаццо - 13, Грин - 12, Дозьер - 12, Гордон - 11, Ннаджи - 8, Грин - 5, Риверс - 2, Бартон, Бол, Корнели, Маррей, Портер, Ховард, Чанчар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 21, Саймонс - 16, Литтл - 13, Пауэлл - 13, Зеллер - 6, Маклемор - 6, Нэнс - 5, Нуркич - 4, Смит - 4, Ковингтон - 3, Уотфорд - 2, Эллеби - 2, Блевинс, Браун, Лиллард, Снелл
Комментарии
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