«Портленд» уступил «Денверу», «Чикаго» победил «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 124:95.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который записал в свой актив 28 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Си Джей Макколлум (21 очко).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 100:90.
Самым результативными в составе победителей стал Демар Дерозан, ему удалось набрать 35 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Пол Джордж, набравший 27 очков.
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