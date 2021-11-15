«Атланта» потеряла ведущего игрока на два месяца

Форварды «Атланты Хоукс» Деандре Хантер перенесёт операцию на правом запястье, сообщает ESPN. По имеющейся информации, восстановление 23-летнего игрока потребует около двух месяцев.

Напомним, Хантер получил повреждение 8 ноября в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». После этого он провёл ещё одну игру, но дискомфорт в руке не проходил. Проведённое МРТ-исследование выявило повреждение сухожилия, которое необходимо лечить оперативным вмешательством.

Деандре в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 10,8 очка и 2,7 подбора за игру и реализуя 39,5% трёхочковых бросков.

Отметим, что в начале нынешнего года Хантер перенёс операцию на колене, из-за которой пропустил почти полсотни матчей.