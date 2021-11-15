Сборная России понесла кадровую потерю перед матчами с Италией и Исландией

Сборная России понесла кадровую потерю перед матчами с Италией и Исландией, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». По имеющейся информации, Михаил Кулагин не сможет помочь национальной команде из-за повреждения.



Напомним, расширенный состав сборной России выглядит так:



Защитники



Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)

Георгий Жбанов (УНИКС)

Вячеслав Зайцев (УНИКС)

Денис Захаров («Зенит»)

Артем Комолов (УНИКС)

Дмитрий Кулагин («Зенит»)

Иван Стребков («Нижний Новгород»)

Александр Хоменко (ЦСКА)



Форварды



Семен Антонов (ЦСКА)

Антон Астапкович («Нижний Новгород»)

Евгений Валиев (УНИКС)

Игорь Вольхин («Зенит»)

Филипп Гафуров (ЦСКА-2)

Андрей Зубков («Зенит»)

Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»)

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

Сергей Торопов («Нижний Новгород»)



Центровые



Александр Ганькевич («Нижний Новгород»)

Владимир Ивлев (ЦСКА)



Резерв



Евгений Воронов («Парма»)

Иван Ухов (ЦСКА)

Антон Квитковских («Автодор»).