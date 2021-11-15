Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри потерял лидерство в гонке лучших бомбардиров НБА после серии результативных игр в исполнении форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

После 14 игр нынешнего сезона на счету Дюранта 415 очков. Карри отстаёт от него на 50 очков. Тройку сильнейших замыкает лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж (346).

Напомним, сегодня ночью «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 102:106. В Западной конференции «воины» занимают первую строчку с 11 победами и 2 поражениями.

«Бруклин Нетс» сегодня на выезде уверенно переиграл «Оклахому-Сити Тандер» — 120:96. В Восточной конференции команда располагается на второй строчке — 10 побед, 4 поражения.