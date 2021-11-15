Энтони Дэвис — о своём экс-одноклубнике по «Лейкерс» Алексе Карузо: не знаю такого

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился ожиданиями от матча с «Чикаго Буллз», в составе которого выступает бывший игрок команды Алекс Карузо.
«Карузо? Не знаю такого (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Если говорить серьёзно, то будет здорово сыграть против Алекса. Он многое дал нашей команде, помог нам выиграть чемпионат. Он был важной частью того, что мы делали», — приводит слова Энтони Дэвиса Clutch Points.
В нынешнее межсезонье Карузо перешёл в «Чикаго Буллз», подписав 4-летний контракт на $ 37 млн.
В прошлом сезоне НБА в составе «Лейкерс» Карузо провёл в регулярном чемпионате 58 матчей, в которых набирал в среднем 6,4 очка, 2,8 передачи и 2,9 подбора за 21 минуту игрового времени. В плей-офф Карузо помог команде во всех шести встречах, набирая 7,8 очка, 0,7 передачи и 1,7 подбора за игру.
- 15 ноября 2021
-
19:28
-
18:24
-
15:39
-
14:19
-
13:14
-
11:25
-
10:36
-
09:31
-
08:34
-
06:53
-
02:05
-
00:42
-
00:07
- 14 ноября 2021
-
23:03
-
21:55
-
20:42
-
19:48
-
19:43
-
18:51
-
17:14
-
16:24
-
15:38
-
14:41
-
12:58
-
11:51
-
10:56
-
09:47
-
08:05
-
07:14
-
00:59
- 13 ноября 2021
-
23:06
-
22:53
-
21:39
-
20:58
-
19:54