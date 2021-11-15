Энтони Дэвис — о своём экс-одноклубнике по «Лейкерс» Алексе Карузо: не знаю такого

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился ожиданиями от матча с «Чикаго Буллз», в составе которого выступает бывший игрок команды Алекс Карузо.



«Карузо? Не знаю такого (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Если говорить серьёзно, то будет здорово сыграть против Алекса. Он многое дал нашей команде, помог нам выиграть чемпионат. Он был важной частью того, что мы делали», — приводит слова Энтони Дэвиса Clutch Points.



В нынешнее межсезонье Карузо перешёл в «Чикаго Буллз», подписав 4-летний контракт на $ 37 млн.



В прошлом сезоне НБА в составе «Лейкерс» Карузо провёл в регулярном чемпионате 58 матчей, в которых набирал в среднем 6,4 очка, 2,8 передачи и 2,9 подбора за 21 минуту игрового времени. В плей-офф Карузо помог команде во всех шести встречах, набирая 7,8 очка, 0,7 передачи и 1,7 подбора за игру.