УНИКС официально подписал Яниса Тимму

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма стал игроком казанского УНИКСа, сообщает пресс-служба команды. Соглашение казанского клуба с латвийским баскетболистом рассчитано на один месяц с опцией продления до конца сезона.
Профессиональная карьера Яниса началась в 2008 году в «АСК Рига» в родной Латвии. С 2015 по 2017 год форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ 2015/2016. Кроме того, игрок имеет опыт выступления за греческий «Олимпиакос» и испанскую «Басконию».
Последние два года Тимма провёл в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.
После «Химок» Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.
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