Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант были признаны игроками недели в НБА.



Стефен Карри вместе с «Голден Стэйт Уорриорз» выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах защитник набирал в среднем 34,8 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 7,8 передачи.



Кевин Дюрант, как и Карри, сыграл в четырёх встречах на минувшей неделе. «Бруклин» одержал три победы и потерпел одно поражение. В этих встречах форвардл «Нетс» набирал в среднем 32,3 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 4,5 передачи.



«Голден Стэйт Уорриорз» с 11 победами и двумя поражениями лидирует в Западной конференции. «Бруклин Нетс» с 10 победами и четырьмя поражениями занимает вторую позицию на Востоке.