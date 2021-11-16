Скотти Пиппен: не думаю, что добился бы такого успеха без Майкла Джордана

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен в эфире шоу «Доброе утро, Америка» признал, что не сумел бы добиться такого успеха без своего одноклубника Майкла Джордана, которого он неоднократно критиковал в последнее время.



«Как думаете, Майкл Джордан добился бы такого успеха без вас?» — спросил у Скотти Пиппена ведущий шоу Майкл Стрэйхан.



«Нет. Но не думаю, что мне бы тоже удалось добиться такого успеха без Майкла Джордана. Мы оба дополняли друг друга», — ответил Скотти Пиппен.



Ранее Пиппен принизил одно из самых знаменитых достижений Майкла Джордана. Скотти заявил, что легендарную «гриппозную игру» Джордана в пятом матче в финале НБА сезона-1996/1997 серьёзно переоценивают, поскольку сам Пиппен тоже играл с травмой.