«Вашингтон» одержал 5-ю победу кряду, «Бостон» разобрался с «Кливлендом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на домашнем паркете «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 105:100, которая стала для них 5-й кряду.
Самый значительный вклад в победу «Уизардс» внёс разыгрывающий Спенсер Динвидди, на счету которого 27 очков, 5 подборов и 9 передач. Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм – 31 очко, 5 подборов и 4 передачи.
В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» на домашнем стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась победой гостей со счётом 98:92. Лучшая результативность в этой игре у испанского защитника Рики Рубио – 28 очков, 6 подборов и 2 передачи.
В других матчах игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде разгромил «Детройт Пистонс» (129:107), «Атланта Хоукс» с внушительным перевесом обыграла «Орландо Мэджик» (129:111), а «Индиана Пэйсерс» уступила в гостевом матче «Нью-Йорк Никс» (84:92).
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