Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вашингтон» одержал 5-ю победу кряду, «Бостон» разобрался с «Кливлендом»

«Вашингтон» одержал 5-ю победу кряду, «Бостон» разобрался с «Кливлендом»
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал на домашнем паркете «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 105:100, которая стала для них 5-й кряду.

Самый значительный вклад в победу «Уизардс» внёс разыгрывающий Спенсер Динвидди, на счету которого 27 очков, 5 подборов и 9 передач. Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм – 31 очко, 5 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
105 : 100
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Вашингтон Уизардс: Динвидди - 27, Колдуэлл-Поуп - 18, Харрелл - 15, Холидей - 12, Авдия - 11, Кузма - 8, Нето - 8, Гэффорд - 6, Бил, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Кисперт, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Валанчюнас - 16, Грэм - 14, Харт - 13, Темпл - 8, Хэйс - 7, Александер-Уолкер - 4, Джонс - 4, Мёрфи - 3, Альварадо, Лозада, Льюис, Маршалл, Саторански, Уильямсон, Хоммс, Эрнангомес

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» на домашнем стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась победой гостей со счётом 98:92. Лучшая результативность в этой игре у испанского защитника Рики Рубио – 28 очков, 6 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
92 : 98
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Рубио - 28, Осман - 26, Гарлэнд - 17, Окоро - 12, Валентайн - 6, Уиндлер - 2, Мобли - 1, Аллен, Дэвис, Лав, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уэйд, Фалль
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Хорфорд - 17, Смарт - 14, Шрёдер - 14, Уильямс - 11, Ричардсон - 9, Кантер - 5, Несмит - 4, Лэнгфорд - 1, Браун, Паркер, Притчард, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес

В других матчах игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде разгромил «Детройт Пистонс» (129:107), «Атланта Хоукс» с внушительным перевесом обыграла «Орландо Мэджик» (129:111), а «Индиана Пэйсерс» уступила в гостевом матче «Нью-Йорк Никс» (84:92).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс: Бей - 28, Каннингем - 25, Джексон - 8, Стюарт - 8, Грант - 7, Диалло - 7, Макгрудер - 6, Гарза - 5, Джексон - 4, Ли - 4, Лайлз - 3, Джозеф - 2, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит, Хейз
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Фокс - 19, Холмс - 19, Халибёртон - 17, Мету - 16, Барнс - 15, Багли III - 7, Митчелл - 7, Томпсон - 4, Джонс - 3, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Харклесс
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
129 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Коллинс - 23, Янг - 23, Богданович - 20, Капела - 20, Л. Уильямс - 11, Галлинари - 10, Реддиш - 8, Райт - 5, Хаертер - 4, Луваву-Кабарро - 3, Мэйс - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Оконгву, Хантер, Хилл
Орландо Мэджик: Энтони - 29, Вагнер - 19, Росс - 19, Картер - 15, Харрис - 8, Океке - 7, Хэмптон - 7, Бамба - 5, Вагнер - 2, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Саггс, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 84
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Куикли - 16, Уокер - 16, Роуз - 14, Барретт - 12, Рэндл - 11, Бёркс - 8, Фурнье - 7, Топпин - 4, Гибсон - 2, Робинсон - 2, Гримс, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден, Симс
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 22, Сабонис - 21, ЛеВерт - 17, Холидэй - 8, Мартин - 6, Битадзе - 5, Тёрнер - 3, Макконнелл - 2, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Дуарте, Крэйг, Лэмб, Уонамэйкер, Уоррен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021