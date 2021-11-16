«Миннесота» наказана за нарушение первого прописанного правила коллективного договора

НБА оштрафовала «Миннесоту Тимбервулвз» на $ 250 тыс. за проведение тренировок в Майами, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



Согласно правилам лиги, клуб не может проводить тренировочные занятия для своих игроков вне «домашнего рынка». На тренировках, которые состоялись во Флориде в начале сентября, присутствовал новый совладелец «Тимбервулвз» Алекс Родригес. После занятий Родригес также приглашал игроков «Миннесоты» в свой особняк в Майами. Инцидент случился незадолго до увольнения Герссона Росаса с поста президента по баскетбольным операциям клуба из Миннеаполиса.

Примечательно, что «Тимбервулвз» нарушили самое первое правило, которое прописано в 786-страничном коллективном договоре НБА.