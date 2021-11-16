«Филадельфия» применила новое наказание в отношении Бена Симмонса

«Филадельфия Сиксерс» решила штрафовать разыгрывающего Бена Симмонса в связи с тем, что он не поехал с командой в выездной тур, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Симмонс пропустит 6 гостевых матчей регулярного чемпионата НБА. Турне «Филадельфии» начнётся во вторник встречей с «Юта Джаз» в Солт-Лейк-Сити, Симмонс не прибыл с командой в город.



Симмонс отказывается играть в новом сезоне, ссылаясь на психологические проблемы. «Сиксерс» были готовы освободить австралийца от матчей и тренировок при условии получения соответствующего заключения одобренного клубом специалиста. Клубу не были предоставлены доказательства ментальных проблем Симмонса, поэтому временно приостановленная практика штрафов вновь вступила в силу.