«Филадельфия» применила новое наказание в отношении Бена Симмонса

«Филадельфия Сиксерс» решила штрафовать разыгрывающего Бена Симмонса в связи с тем, что он не поехал с командой в выездной тур, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Симмонс пропустит 6 гостевых матчей регулярного чемпионата НБА. Турне «Филадельфии» начнётся во вторник встречей с «Юта Джаз» в Солт-Лейк-Сити, Симмонс не прибыл с командой в город.
Симмонс отказывается играть в новом сезоне, ссылаясь на психологические проблемы. «Сиксерс» были готовы освободить австралийца от матчей и тренировок при условии получения соответствующего заключения одобренного клубом специалиста. Клубу не были предоставлены доказательства ментальных проблем Симмонса, поэтому временно приостановленная практика штрафов вновь вступила в силу.
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