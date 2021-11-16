Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» разгромно проиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА

«Лейкерс» разгромно проиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Чикаго Буллз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 121:103.

Самый значительный вклад в победу «Чикаго» внёс лёгкий форвард Демар Дерозан – 38 очков, 3 подбора и 6 передач. В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал защитник Тэйлен Хортон-Такер, на счету которого 28 очков, 6 подборов и 2 передачи.

«Лейкерс» (8-7) остались на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» (10-4) – вторые на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 121
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Хортон-Такер - 28, Уэстбрук - 25, Дэвис - 20, Энтони - 9, Ховард - 5, Джордан - 4, Брэдли - 3, Эллингтон - 3, Бэйзмор - 2, Монк - 2, Рондо - 2, Ариза, Джеймс, Думбуйа, Нанн, Ривз, Хафф
Чикаго Буллз: Дерозан - 38, Болл - 27, Лавин - 26, Джонс - 13, Брэдли - 6, Досунму - 5, Браун - 4, Грин - 2, Вучевич, Джонсон, Дотсон, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс

В ранее завершившемся матче «Портлен Трэйл Блэйзерс» дома победил «Торонто Рэпторс» (118:113).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
118 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 29, Лиллард - 24, Нэнс - 15, Пауэлл - 12, Ковингтон - 11, Литтл - 8, Саймонс - 8, Зеллер - 6, Нуркич - 5, Блевинс, Браун, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
Торонто Рэпторс: Ануноби - 29, Сиакам - 20, Барнс - 18, Трент-мл. - 18, Ванвлит - 16, Берч - 6, Михайлюк - 3, Флинн - 3, Ачиува, Бонга, Буше, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Шампани
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021