«Лейкерс» разгромно проиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал на домашнем паркете «Чикаго Буллз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 121:103.

Самый значительный вклад в победу «Чикаго» внёс лёгкий форвард Демар Дерозан – 38 очков, 3 подбора и 6 передач. В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал защитник Тэйлен Хортон-Такер, на счету которого 28 очков, 6 подборов и 2 передачи.

«Лейкерс» (8-7) остались на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» (10-4) – вторые на Востоке.

В ранее завершившемся матче «Портлен Трэйл Блэйзерс» дома победил «Торонто Рэпторс» (118:113).