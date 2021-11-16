Яннис Адетокунбо допустил, что может покинуть «Милуоки»
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо допустил, что в будущем может сменить команду.
«Я люблю испытания. Каким будет следующее? Следующее испытание, возможно, будет не здесь. Мы с семьёй решили остаться в этом городе, который любим, и который пока заботится о нас. Через два года это может измениться. Я с вами полностью честен. Я всегда честен. Я люблю этот город. Я люблю это сообщество. Я хочу помочь ему насколько это возможно», – приводит слова Адетокунбо GQ.
Ранее Адетокунбо вернулся в строй после пропущенного матча с «Бостон Селтикс» из-за травмы колена. «Милуоки» проиграл «Атланте» (100:120), потерпев седьмое поражение в последних 10 матчах регулярного чемпионата НБА (баланс 6–8 в сезоне).
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