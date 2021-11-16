«Локомотив Кубань» в упорном матче проиграл «Тюрк Телекому» в Еврокубке

«Локомотивом Кубань» потерпел поражение в выездном матче Еврокубка с турецким клубом «Тюрк Телеком». Счёт матча — 85:88 (17:24, 22:23, 21:19, 25:22) в пользу подопечных Бурака Горена.



Первая четверть осталась за хозяевами площадки, получившими по её итогам преимущество в 7 очков. Борьба во вторые десять встречи вышла более упорной, но перевес после её окончании был также за турецким клубом. На большой перерыв «Локомотив» уходил, проигрывая 8 очков.



Стартовый отрезок после перерыва с минимальным счётом выиграла российская команда. В концовке четвёртой четверти «Локомотив» сумел сравнять счёт. Но более удачливым оказались всё же хозяева.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тюрк Телекома» Аарон Харрисон. На его счету 28 очков. У «Локомотива» чаще всего кольцо соперников поражал Джонатан Мотли (25).