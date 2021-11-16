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«Локомотив Кубань» в упорном матче проиграл «Тюрк Телекому» в Еврокубке

«Локомотив Кубань» в упорном матче проиграл «Тюрк Телекому» в Еврокубке
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«Локомотивом Кубань» потерпел поражение в выездном матче Еврокубка с турецким клубом «Тюрк Телеком». Счёт матча — 85:88 (17:24, 22:23, 21:19, 25:22) в пользу подопечных Бурака Горена.

Первая четверть осталась за хозяевами площадки, получившими по её итогам преимущество в 7 очков. Борьба во вторые десять встречи вышла более упорной, но перевес после её окончании был также за турецким клубом. На большой перерыв «Локомотив» уходил, проигрывая 8 очков.

Стартовый отрезок после перерыва с минимальным счётом выиграла российская команда. В концовке четвёртой четверти «Локомотив» сумел сравнять счёт. Но более удачливым оказались всё же хозяева.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тюрк Телекома» Аарон Харрисон. На его счету 28 очков. У «Локомотива» чаще всего кольцо соперников поражал Джонатан Мотли (25).

Еврокубок. Группа A. 5-й тур
16 ноября 2021, вторник. 20:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
88 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Тюрк Телеком: Харрисон - 28, Клеммонс - 18, Переc - 11, Эллис - 11, Эннис - 10, Гейик - 4, Джонсон - 4, Демир - 2, Докинс, Донат, Огют, Энгиндениз
Локомотив-Кубань: Мотли - 25, Макколум - 17, Уильямс - 12, Кидд - 11, Томпсон - 8, Мартюк - 5, Уиттингтон - 5, Паунич - 2, Ведищев, Емченко, Ильницкий, Щербенев
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