Евгений Пашутин: «Тюрк Телеком» играл грязно, и это сходило ему с рук

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Тюрк Телекомом» (85:88).

«Сегодня хозяева нередко играли грязно, и это сходило им с рук… Но мы потерпели поражение в первую очередь потому, что не были готовы к жесткой борьбе к такому уровню контакта. Уступили потому, что элементарно не смогли дать отпор. Из положительного отмечу, что выиграли подбор – но, опять же, реализовать это преимущество не сумели.

Забивать в жесткой контактной игре даже из-под кольца не удавалось. После провальной первой четверти все-таки смогли перестроиться, стали плотнее и жестче защищаться. Игра начала выравниваться. В концовке сравняли счёт, имели шанс на победу, но не использовали его. Это поражение должно стать уроком. Сделаем выводы, проведём работу над ошибками и продолжим движение к намеченной цели», – приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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