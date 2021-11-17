4-кратный участник Матча звёзд был уверен в переходе в «Лейкерс» и объяснил срыв трансфера

Атакующий защитник «Чикаго Буллс» Демар Дерозан в межсезонье был уверен в том, что станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс». Агент баскетболиста практически договорился о заключении сделки, но в последний момент «Лейкерс» решили выменять разыгрывающим Расселла Уэстбрука из «Вашингтон Уизардс». Переход Дерозана из «Сан-Антонио Спёрс» можно было осуществить только по схеме «сайн-энд-трейд», что обременяло платёжную ведомость клуба в то время как прямой обмен Уэстбрука был выгоден «Лейкерс» в финансовом плане.
«Я думал, что переход в „Лейкерс“ был решённым вопросом. Мы должны были обо всём договориться. Я планировал вернуться домой. Деловая сторона сделки просто не сложилась. Пара пунктов не совпадала. Просто не судьба. Это часть бизнеса, часть нашей игры. „Чикаго“ однозначно был моим следующим приоритетом. Я понял, что мы сможем организовать этот трансфер.
Расселл Уэстбрук — игрок уровня Зала славы. Трудно отказаться от исполнителя такого калибра. Я не могу говорить от лица организации „Лейкерс“, но они сделали то, что считали лучшим для себя. Никаких обид. Никакой враждебности к этой организации. Я просто смотрю на всю эту ситуацию как на часть игры. Сделка никогда не завершена, пока она окончательно не согласована. Я узнал, что просто не вышло договориться. Счастлив, что сейчас нахожусь в „Чикаго“, — приводит слова Дерозана Yahoo Sports.
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