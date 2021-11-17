Андрей Ватутин рассказал, какие у него есть претензии к Димитрису Итудису в ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, не подверглась ли сомнению его вера в главного тренера команды Димитриса Итудиса на фоне затяжной серии поражений красно-синих.
«Сомнения присутствуют всегда. И мыслящий человек обязан сомневаться. Другой вопрос, выносит ли он свои сомнения в публичную часть? Или держит их в себе? Ты очень должен бережно относиться к тем словам, которые ты выносишь в медиа, с которыми ты выходишь в люди. И в любой ситуации командир должен излучать уверенность.
О чём бы я ни думал внутри себя, спортивный клуб – это такая история, где многие вещи должны оставаться в раздевалке, между тренером и игроками, президентом и игроками, президентом и командой и так далее. Главное – верить в процесс. Результат обязательно придёт. И я сейчас абсолютно откровенно говорю, что, конечно, есть вопросы к Димитрису по ведению игр, по тому, что команда оказалась не в одинаковых физических кондициях. Но я вижу, что Димитрис более чем мотивирован. Уверен, что у него всё получится.
Мы много разговариваем, много обсуждаем, спорим, иногда можем ругаться. Но у нас большой опыт совместной работы. Я думаю, что он справится. И он справится. И просто надо пережить этот не очень приятный период. Он сложился так не в силу ошибок Димитриса Итудиса, он сложился так в силу обилия травм в первую очередь. Тяжело рассчитывать на стабильную игру и стабильные результаты, когда ты теряешь трёх игроков стартовой пятёрки», — приводит слова Ватутина «Комсомольская правда».
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