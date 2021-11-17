Кевин Дюрант и Джеймс Харден отреагировали на провал «Бруклина» в матче с «Голден Стэйт»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и его одноклубник, защитник Джеймс Харден, высказались о провальном результате команды в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:117.
«У нас будет получаться лучше. Но мы понимаем, что это процесс, который займёт некоторое время. Мне нравится, где мы сейчас находимся. Но дальше будет только лучше. Это большой вызов для нас», — приводит слова Дюранта журналист Крис Милхолен в своём «твиттере».
«Мы стараемся становиться лучше с каждым матчем. Цель состоит в том, чтобы быть лучшей командой в конце сезона и в постсезоне. Это и есть наша задача. Да, сейчас она не так близка. Но это долгий сезон, и нас будет время, чтобы стать лучше. И мы станем лучше», — сказал Харден.
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