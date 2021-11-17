Появилась новая информация по Уильямсону и Томпсону, ни разу не игравшим в этом сезоне

Звезда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, который в настоящее время восстанавливается после травмы ноги, приступил к тренировкам один на один. Об этом стало известно после публикации пресс-релиза команды.
Отмечается, что рентгенография, которая будет проведена на следующей неделе, определит, сможет ли Уильямсон принять участие в тренировках со всей командой.
Кроме того, к занятиям приступил защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон. Игрок провёл тренировку пять на пять. Это случилось впервые с тех пор, как он в прошлом году получил разрыв крестообразных связок.
В прошлом сезоне Зайон набирал в среднем за матч 27,0 очка, а также совершал 7,2 подбора и выполнял 3,7 передачи. Первый номер драфта НБА 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена. Ранее врачи сообщили новую информацию по игроку.
Томпсон в последний раз выходил на площадку летом 2019 года во время серии финала НБА с «Торонто Рэпторс» и получил разрыв крестообразной связки. После восстановления Клэй порвал ахилл на тренировке и перенёс операцию 25 ноября прошлого года. Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс на пресс-конференции перед стартом тренировочного лагеря заявил, что Томпсон может вернуться в конце января.
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