«Что это, чёрт возьми, такое?». Джеймса Хардена раскритиковали за неоднозначный наряд

Ведущий программы Inside the NBA, в прошлом легендарный баскетболист Чарльз Баркли раскритиковал защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена за выбор наряда для появления на матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (99:117).



«Что это, чёрт возьми, такое?! Мне нравятся его кроссовки, но это единственная вещь, которая выглядит нормально в этом наряде. Все остальное вообще не сочетается друг с другом», – сказал Баркли в эфире.

Фото доступно в «Твиттере» «Бруклин Нетс».

Харден в матче с «Голден Стэйт» набрал 24 очка, 4 подбора и 4 передачи, став самым результативным в составе своей команды. «Бруклин» прервал серию из трёх побед в регулярном чемпионате и с результатом 10-5 занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.