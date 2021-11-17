«Что это, чёрт возьми, такое?». Джеймса Хардена раскритиковали за неоднозначный наряд

Ведущий программы Inside the NBA, в прошлом легендарный баскетболист Чарльз Баркли раскритиковал защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена за выбор наряда для появления на матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (99:117).
«Что это, чёрт возьми, такое?! Мне нравятся его кроссовки, но это единственная вещь, которая выглядит нормально в этом наряде. Все остальное вообще не сочетается друг с другом», – сказал Баркли в эфире.
Фото доступно в «Твиттере» «Бруклин Нетс».
Харден в матче с «Голден Стэйт» набрал 24 очка, 4 подбора и 4 передачи, став самым результативным в составе своей команды. «Бруклин» прервал серию из трёх побед в регулярном чемпионате и с результатом 10-5 занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
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