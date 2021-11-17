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Дуэйн Уэйд высказался об успехе «Голден Стэйт» в нынешнем сезоне

Дуэйн Уэйд высказался об успехе «Голден Стэйт» в нынешнем сезоне
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Трёхкратный чемпион НБА, миноритарный владелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд поделился мнением об успехах «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне. Напомним, «Уорриорз» входят в число лидеров лиги, проиграв лишь дважды в 13 матчах.

«На баскетбол, в который они играют, приятно смотреть. Как фанат баскетбола я получаю большое удовольствие. С тех пор как я закончил карьеру, я начал ещё больше ценить Дрэймонда Грина. Он — один из лучших разыгрывающих в мире, хотя формально играет на другой позиции. А ведь за них ещё играет и Стефен Карри. Это один из величайших игроков в истории баскетбола. Он находится на горе Рашмор, если говорить о влиянии на баскетбол. Эти парни играют так, что за ними хочется наблюдать», — сказал Уэйд в эфире First Talk.

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