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«Нижний Новгород» добился первой победы в Лиге чемпионов ФИБА, одолев «Лаврион»

«Нижний Новгород» добился первой победы в Лиге чемпионов ФИБА, одолев «Лаврион»
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на домашней площадке встретился с греческим «Лаврионом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Подопечные Зорана Лукича оказались сильнее гостей, встреча завершилась со счётом 74:62 (21:20, 19:11, 13:17, 21:14).

Для российского клуба победа оказалась первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ранее он потерпел три поражения.

Игроки «Нижнего Новгорода» блестяще провели стартовую десятиминутку, добившись преимущества в девять очков. В аналогичном ключе прошёл второй игровой отрезок. После большого перерыва «Лаврион» на какое-то время завладел инициативой, но в концовке хозяева спокойно удержали преимущество.

Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Иван Стребков (15 очков), у «Лавриона» 23 очка набрал Джерри Смит.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 4-й тур
17 ноября 2021, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
74 : 62
Лаврион
Лаврион, Греция
Нижний Новгород: Стребков - 15, Йованович - 12, Торопов - 12, Фрейманис - 12, Астапкович - 11, Антипов - 6, Ганькевич - 2, Личутин - 2, Платонов - 2, Карданахишвили
Лаврион: Смит - 23, Какламанакис - 12, Льюис - 11, Картер - 7, Моуратос - 4, Гоинс - 3, Персидис - 2, Амину, Вулгаропулос, Геромихалос, Николаидис, Пилавиос
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