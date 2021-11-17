«Нижний Новгород» добился первой победы в Лиге чемпионов ФИБА, одолев «Лаврион»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на домашней площадке встретился с греческим «Лаврионом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. Подопечные Зорана Лукича оказались сильнее гостей, встреча завершилась со счётом 74:62 (21:20, 19:11, 13:17, 21:14).
Для российского клуба победа оказалась первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ранее он потерпел три поражения.
Игроки «Нижнего Новгорода» блестяще провели стартовую десятиминутку, добившись преимущества в девять очков. В аналогичном ключе прошёл второй игровой отрезок. После большого перерыва «Лаврион» на какое-то время завладел инициативой, но в концовке хозяева спокойно удержали преимущество.
Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Иван Стребков (15 очков), у «Лавриона» 23 очка набрал Джерри Смит.
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