УНИКС сенсационно разгромил «Милан» в Евролиге с разницей +26

Казанский УНИКС на домашней площадке встретился с итальянским «Миланом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Велимира Перасовича — 97:71 (19:17, 25:16, 27:16, 26:22). Казанский клуб выиграл четвёртый из пяти последних матчей в Евролиге, у «Милана» прервалась победная серия из трёх игр.
Первая четверть прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом хозяев. Во втором игровом отрезке УНИКС резко прибавил, добившись преимущества в 13 очков к большому перерыву. В третьей четверти казанцы продолжили откровенно доминировать над «Миланом», в заключительной десятиминутке УНИКС окончательно оформил разгромный счёт.
Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан (22 очка), следом расположились О Джей Мэйо (20) и Джон Браун (19).
- 17 ноября 2021
-
22:46
-
22:42
-
21:38
-
21:06
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
17:51
-
17:36
-
16:54
-
15:09
-
13:36
-
13:20
-
12:40
-
12:34
-
10:22
-
09:35
-
09:17
-
09:08
-
09:02
-
08:24
-
00:27
-
00:13
- 16 ноября 2021
-
23:49
-
22:03
-
22:01
-
21:20
-
20:29
-
19:18
-
18:38
-
18:15
-
18:06
-
16:35
-
15:51
-
14:19