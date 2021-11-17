УНИКС сенсационно разгромил «Милан» в Евролиге с разницей +26

Казанский УНИКС на домашней площадке встретился с итальянским «Миланом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Велимира Перасовича — 97:71 (19:17, 25:16, 27:16, 26:22). Казанский клуб выиграл четвёртый из пяти последних матчей в Евролиге, у «Милана» прервалась победная серия из трёх игр.



Первая четверть прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом хозяев. Во втором игровом отрезке УНИКС резко прибавил, добившись преимущества в 13 очков к большому перерыву. В третьей четверти казанцы продолжили откровенно доминировать над «Миланом», в заключительной десятиминутке УНИКС окончательно оформил разгромный счёт.



Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан (22 очка), следом расположились О Джей Мэйо (20) и Джон Браун (19).