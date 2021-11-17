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УНИКС сенсационно разгромил «Милан» в Евролиге с разницей +26

УНИКС сенсационно разгромил «Милан» в Евролиге с разницей +26
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Казанский УНИКС на домашней площадке встретился с итальянским «Миланом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Велимира Перасовича — 97:71 (19:17, 25:16, 27:16, 26:22). Казанский клуб выиграл четвёртый из пяти последних матчей в Евролиге, у «Милана» прервалась победная серия из трёх игр.

Первая четверть прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом хозяев. Во втором игровом отрезке УНИКС резко прибавил, добившись преимущества в 13 очков к большому перерыву. В третьей четверти казанцы продолжили откровенно доминировать над «Миланом», в заключительной десятиминутке УНИКС окончательно оформил разгромный счёт.

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан (22 очка), следом расположились О Джей Мэйо (20) и Джон Браун (19).

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
17 ноября 2021, среда. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
97 : 71
Олимпия Милан
Милан, Италия
УНИКС: Канаан - 22, Мэйо - 20, Браун - 19, Джекири - 10, Брэнтли - 8, Списсу - 7, Браун - 6, Хезонья - 5, Зайцев, Клименко, Комолов, Узинский
Олимпия Милан: Датоме - 10, Мелли - 10, Шилдс - 10, Хайнс - 8, Холл - 7, Дэниелс - 6, Грант - 5, Родригес - 5, Митоглу - 4, Риччи - 4, Тарчевски - 2, Билига
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