Этторе Мессина лаконично высказался о поражении «Милана» с разницей -26 в Казани

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина поделился мнением после матча десятого тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (71:97), в котором его команда потерпела второе поражение в сезоне.

«Мне особо нечего сказать. Сегодня они надрали нам задницу. И заслужили эту победу», — приводит слова Мессины официальный сайт УНИКСа.

УНИКС доминировал на щитах (подборы – 39:18), а также забросил в корзину лучшей защищающейся команды турнира 14 трехочковых бросков при впечатляющих 48% попаданий из-за дуги. Самыми результативными в составе победителей стали Айзейя Кэнаан и О Джей Мэйо, которые на двоих набрали 42 очка и реализовали 11 из 17 дальних попыток. Джон Браун III отметился 19 очками, 5 подборами и 3 ассистами.