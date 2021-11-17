Этторе Мессина лаконично высказался о поражении «Милана» с разницей -26 в Казани
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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина поделился мнением после матча десятого тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (71:97), в котором его команда потерпела второе поражение в сезоне.
«Мне особо нечего сказать. Сегодня они надрали нам задницу. И заслужили эту победу», — приводит слова Мессины официальный сайт УНИКСа.
УНИКС доминировал на щитах (подборы – 39:18), а также забросил в корзину лучшей защищающейся команды турнира 14 трехочковых бросков при впечатляющих 48% попаданий из-за дуги. Самыми результативными в составе победителей стали Айзейя Кэнаан и О Джей Мэйо, которые на двоих набрали 42 очка и реализовали 11 из 17 дальних попыток. Джон Браун III отметился 19 очками, 5 подборами и 3 ассистами.
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