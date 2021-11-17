Кубок Европы ФИБА. «Автодор» и «Парма» прошли первый групповой этап

Саратовский «Автодор» одержал победу в гостевом матче группового этапа Кубка Европы ФИБА с израильским «Хапоэлем» (Галиль Элион). Встреча завершилась со счётом 100:71 в пользу российского клуба.



Поволжская команда захватила инициативу с первых минут, особенно удачной стала для неё вторая четверть. После большого перерыва вопрос о победителе был снят окончательно. Самым результативным игроком матча стал Грэнт Джерретт с 15 очками.



В ещё одном матче Кубка Европы ФИБА пермская «Парма» одержала волевую победу над голландским клубом «Хирос Ден Босх». Игра завершилась со счётом 92:75 в пользу российского клуба.



«Парма» неудачно провела первую четверть, но потом сумела отыграться и выйти вперёд. Заключительный игровой отрезок стал для российского клуба самым удачным (24:7). Артём Параховский записал на свой счёт 22 очка.

«Автодор» (5-1) стал первым в группе D, опередив «Реджо Эмилию» (4-2), «Сарагосу» (2-4) и «Хапоэль» (1-5). «Парма» (4-2) стала второй в группе C, пропустив вперёд «Бенфику» и опередив «Ден Босх» (2-4) и «Опаву».