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ЦСКА уступил «Барселоне» в Евролиге, растеряв двузначное преимущество в четвёртой четверти

ЦСКА уступил «Барселоне» в Евролиге, растеряв двузначное преимущество в четвёртой четверти
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В Испании состоялась встреча между «Барселоной» и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Победу одержала команда хозяев — 81:73. Армейская команда проиграла четвёртый из пяти последних матчей в Евролиге.

На старте встречи команды показывали равный баскетбол. Во второй четверти «Барселоне» удался мощный рывок, позволивший ей оторваться на 11 очков. Однако третий игровой отрезок баскетболисты ЦСКА выиграли с разницей 33:19, обеспечив себе небольшое преимущество перед финальной десятиминуткой. Однако заключительная четверть подопечным Димитриса Итудиса откровенно не удалась, и они потерпели поражение.

Самым результативным игроком хозяев стал Никола Миротич (21 очко), у ЦСКА столько же набрал Йоханнес Фойгтман.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
17 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 73
ЦСКА
Москва, Россия
Барселона: Миротич - 21, Дэвис - 14, Курич - 13, Йокубайтис - 11, Калатес - 10, Шанлы - 7, Хэйс - 3, Шмитс - 2, Кайседо, Лапровиттола, Мартинес, Ориола
ЦСКА: Фойгтман - 21, Шенгелия - 17, Клайберн - 9, Григонис - 8, Швед - 7, Курбанов - 4, Лундберг - 4, Хэкетт - 2, Милутинов - 1, Антонов, Ухов, Фарид
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