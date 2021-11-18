ЦСКА уступил «Барселоне» в Евролиге, растеряв двузначное преимущество в четвёртой четверти

В Испании состоялась встреча между «Барселоной» и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Победу одержала команда хозяев — 81:73. Армейская команда проиграла четвёртый из пяти последних матчей в Евролиге.



На старте встречи команды показывали равный баскетбол. Во второй четверти «Барселоне» удался мощный рывок, позволивший ей оторваться на 11 очков. Однако третий игровой отрезок баскетболисты ЦСКА выиграли с разницей 33:19, обеспечив себе небольшое преимущество перед финальной десятиминуткой. Однако заключительная четверть подопечным Димитриса Итудиса откровенно не удалась, и они потерпели поражение.



Самым результативным игроком хозяев стал Никола Миротич (21 очко), у ЦСКА столько же набрал Йоханнес Фойгтман.