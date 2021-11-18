ЦСКА уступил «Барселоне» в Евролиге, растеряв двузначное преимущество в четвёртой четверти
Поделиться
В Испании состоялась встреча между «Барселоной» и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Победу одержала команда хозяев — 81:73. Армейская команда проиграла четвёртый из пяти последних матчей в Евролиге.
На старте встречи команды показывали равный баскетбол. Во второй четверти «Барселоне» удался мощный рывок, позволивший ей оторваться на 11 очков. Однако третий игровой отрезок баскетболисты ЦСКА выиграли с разницей 33:19, обеспечив себе небольшое преимущество перед финальной десятиминуткой. Однако заключительная четверть подопечным Димитриса Итудиса откровенно не удалась, и они потерпели поражение.
Самым результативным игроком хозяев стал Никола Миротич (21 очко), у ЦСКА столько же набрал Йоханнес Фойгтман.
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
17 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 73
ЦСКА
Москва, Россия
Барселона: Миротич - 21, Дэвис - 14, Курич - 13, Йокубайтис - 11, Калатес - 10, Шанлы - 7, Хэйс - 3, Шмитс - 2, Кайседо, Лапровиттола, Мартинес, Ориола
ЦСКА: Фойгтман - 21, Шенгелия - 17, Клайберн - 9, Григонис - 8, Швед - 7, Курбанов - 4, Лундберг - 4, Хэкетт - 2, Милутинов - 1, Антонов, Ухов, Фарид
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
01:09
- 17 ноября 2021
-
23:57
-
23:47
-
22:46
-
22:42
-
21:38
-
21:06
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
17:51
-
17:36
-
16:54
-
15:09
-
13:36
-
13:20
-
12:40
-
12:34
-
10:22
-
09:35
-
09:17
-
09:08
-
09:02
-
08:24
-
00:27
-
00:13
- 16 ноября 2021
-
23:49
-
22:03
-
22:01
-
21:20
-
20:29
-
19:18
-
18:38
-
18:15
-
18:06
Партнерский контент