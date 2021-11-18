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«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Бостон» уступил «Атланте»

«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Бостон» уступил «Атланте»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 97:87.

Самым результативным в составе победителей стал Терри Розир, который записал в свой актив 19 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Брэдли Бил (24 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 110:99.

Самым результативными в составе победителей стал Джон Коллинс, ему удалось набрать 20 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейсон Тейтум, набравший 34 очка.

Также «Детройт Пистонс» победил «Индиану Пэйсерс» со счётом 97:89.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
97 : 89
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Грант - 19, Джозеф - 18, Каннингем - 16, Бей - 15, Джексон - 11, Стюарт - 7, Лайлз - 5, Хейз - 4, Диалло - 2, Гарза, Джексон, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 20, ЛеВерт - 18, Сабонис - 15, Крэйг - 10, Холидэй - 7, Макконнелл - 6, Тёрнер - 6, Лэмб - 5, Мартин - 2, Битадзе, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Джексон, Дуарте, Уонамэйкер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
97 : 87
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 19, Бриджес - 17, Убре - 14, Болл - 11, Макдэниелс - 11, Пламли - 11, Хэйворд - 8, Ричардс - 6, Букнайт, Вашингтон, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Мартин, Смит, Тор
Вашингтон Уизардс: Бил - 24, Гэффорд - 20, Харрелл - 15, Авдия - 9, Кисперт - 6, Кузма - 5, Колдуэлл-Поуп - 3, Холидей - 3, Нето - 2, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Динвидди, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
110 : 99
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Коллинс - 20, Реддиш - 19, Хаертер - 19, Янг - 18, Богданович - 12, Капела - 9, Галлинари - 8, Райт - 3, Л. Уильямс - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Уильямс - 18, Шрёдер - 15, Хорфорд - 13, Ричардсон - 11, Смарт - 8, Браун, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
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