«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Бостон» уступил «Атланте»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 97:87.



Самым результативным в составе победителей стал Терри Розир, который записал в свой актив 19 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Брэдли Бил (24 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 110:99.



Самым результативными в составе победителей стал Джон Коллинс, ему удалось набрать 20 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейсон Тейтум, набравший 34 очка.



Также «Детройт Пистонс» победил «Индиану Пэйсерс» со счётом 97:89.