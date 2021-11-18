Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен объяснил свои слова о том, что Майкл Джордан разрушил баскетбол. Напомним, изначально Пиппен заявил, что Джордан уничтожил баскетбол перекосом в сторону индивидуальной игры.
«Я имел в виду тот стиль баскетбола, в которой играл Джордан ещё до тактики «треугольника». Тот баскетбол не был победным баскетболом. На самом деле я не считаю, что тот стиль Джордана прямо-таки разрушил игру, но он не был победным», — рассказал Пиппен в эфире WGN.
Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.
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