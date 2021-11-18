Скотти Пиппен: на Майкла Джордана специально записывали статистику других игроков

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, что во времена его игровой карьеры на Майкла Джордана специально записывали статистику других игроков.
«На Джордана специально записывали статистику других игроков. В чемпионате-1989/1990 мы с Майклом соревновались друг с другом в том, кто сделает больше перехватов за сезон. Мы решили, что это окажется здоровым состязанием. Но, как я понял уже потом, наше состязание не было справедливым. Не потому, что Майкл лучше защищался. Господи, уж точно нет.
Вот как это работало. Скажем, я прервал движение мяча и подтолкнул его к Майклу. Мне должны добавить один перехват, верно? Как бы не так. Гораздо чаще в статистическом протоколе перехват записывали на его имя. И я ничего не мог с этим поделать.
Не удивительно, что за девять сезонов, которые мы провели вместе, он лишь дважды набирал меньше перехватов в среднем, чем я. Вне сомнений, я превосходил Майкла как в индивидуальной, так и в командной защите. Однако из-за того, что медиа не верили, что Майкл может ошибаться, он каждый год претендовал на награду лучшему защищающемуся. А я нет», — написал Пиппен в своей книге.
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