Эксперт: Майкл Джордан выиграл всего один матч плей-офф без Скотти Пиппена

Баскетбольный эксперт Майкл Аркуш выразил уверенность, что Скотти Пиппен действительно внёс большой вклад в успехи Майкла Джордана. Ранее Пиппен заявил, что без него Джордан не стал бы таким великим игроком.



«На самом деле, сериал «Последний танец» не раскрыл, кем был «Чикаго Буллз» и чего они добивались как команда. Пиппен хотел именно этого. Разумеется, Скотти полностью осознаёт величие Джордана как игрока. Просто он почувствовал, что события изображаются совсем не так, как нужно было это сделать. Если говорить о статистике, нельзя забывать, что Майкл Джордан выиграл всего один матч плей-офф без Скотти Пиппена», — приводит слова Аркуша TMZ.



Ранее Пиппену не понравилось, что на интервью его спрашивают только про Джордана.

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