Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сиксерс» выбрали 30 игроков, на которых готовы обменять Симмонса. Раскрыты имена 3 из них

«Сиксерс» выбрали 30 игроков, на которых готовы обменять Симмонса. Раскрыты имена 3 из них
Комментарии

«Филадельфия Сиксерс» составила список из 30 игроков, на которых клуб готов обменять форварда Бена Симмонса, сообщает The Athletic.

Имена всех игроков в списке не называются, но известно, что в него входят защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лилларда и защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. «Сиксерс» не собираются спешить с обменом Симмонса. В клубе считают, что как минимум 5-6 игроков из их списка станут доступными для обмена в течение следующего года или двух.

Симмонс ещё не играл в этом сезоне. Австралийский баскетболист после каждого матча получает штрафы за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на площадку.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021