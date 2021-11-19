«Сиксерс» выбрали 30 игроков, на которых готовы обменять Симмонса. Раскрыты имена 3 из них

«Филадельфия Сиксерс» составила список из 30 игроков, на которых клуб готов обменять форварда Бена Симмонса, сообщает The Athletic.

Имена всех игроков в списке не называются, но известно, что в него входят защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лилларда и защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. «Сиксерс» не собираются спешить с обменом Симмонса. В клубе считают, что как минимум 5-6 игроков из их списка станут доступными для обмена в течение следующего года или двух.

Симмонс ещё не играл в этом сезоне. Австралийский баскетболист после каждого матча получает штрафы за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на площадку.