«Сиксерс» выбрали 30 игроков, на которых готовы обменять Симмонса. Раскрыты имена 3 из них
Поделиться
«Филадельфия Сиксерс» составила список из 30 игроков, на которых клуб готов обменять форварда Бена Симмонса, сообщает The Athletic.
Имена всех игроков в списке не называются, но известно, что в него входят защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лилларда и защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. «Сиксерс» не собираются спешить с обменом Симмонса. В клубе считают, что как минимум 5-6 игроков из их списка станут доступными для обмена в течение следующего года или двух.
Симмонс ещё не играл в этом сезоне. Австралийский баскетболист после каждого матча получает штрафы за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на площадку.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
08:58
-
08:54
-
08:47
-
07:38
-
06:18
-
00:48
-
00:40
- 18 ноября 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:52
-
19:40
-
18:31
-
17:37
-
17:00
-
16:14
-
16:03
-
15:47
-
14:56
-
14:14
-
13:53
-
13:45
-
12:51
-
11:55
-
10:52
-
09:55
-
08:55
-
08:35
-
06:12
-
05:56
-
02:12
-
02:00
-
01:53
-
01:09
- 17 ноября 2021
-
23:57
-
23:47
Партнерский контент