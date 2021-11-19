Вячеслав Зайцев не поможет сборной России в матчах с Италией и Исландией
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Разыгрывающий УНИКСа Вячеслав Зайцев не примет участия в первых матчах сборной России в квалификации чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает «Спорт экспресс».
По сведениям источника, главный тренер казанского клуба Велимир Перасович решил не отпускать игрока в национальную команду, чтобы воспользоваться его помощью в матчах Евролиги (календари турниров пересекаются).
Другие игроки УНИКСа из расширенного списка наставника сборной России Зорана Лукича присоединятся к национальной команде. Это Георгий Жбанов, Артем Комолов и Евгений Валиев.
Ранее сообщалось, что сборная России понесла кадровую потерю перед матчами с Италией и Исландией. С итальянцами россияне сыграют 26 ноября, со сборной Исландии — 29 ноября.
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